Ümraniye’de İETT otobüsü alev aldı: Yolcular tahliye edildi

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Abdullah Sevindik’in kullandığı 10 numaralı Ümraniye - Bostancı seferini yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü motor kısmından alev aldı.

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Dumanları fark eden şoför Sevindik, otobüsü durdurarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KAPATILDI, OLAY YERİNE MÜDAHALE

Polis ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.