Başakşehir’de eski eş dehşeti: Kadın ve kızı GPS ile takip edildi

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet ve geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye verildi. Ancak Emre Ç., boşanmanın ardından eski eşini ve kızını tehdit etmeye başladı ve iddiaya göre aracına GPS taktırdı.

TRAFİKTE TEHDİT VE KAZA

Emre Ç., olay günü Funda K.’yi ve kızını takibe aldı. Aracın önünü keserek ani fren yaptı ve trafiği tehlikeye soktu. Olay, Funda K.’nin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y. tarafından da engellenmeye çalışıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI

Funda K. ve Ebru Y., şikayetçi olarak Emre Ç.’yi Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Emre Ç. hakkında “Tehdit-hakaret”, “Israrlı takip” ve “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Ancak savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

GPS VE TACİZ İDDİALARI

Olay sonrası aracın servisine götürülmesiyle içerisinde sim kart olan GPS cihazı bulundu. Ebru Y., “Annemin eski eşi yıllardır bize çektiriyor. Boşanma sürecinden bu yana hem annemi hem beni sürekli tehdit ediyor. Daha önce 6 yıl hapis yatmış, alkol ve yasaklı madde kullanıyor. GPS taktırarak sürekli taciz ediyor ve tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM KORKUSU: “BİZE SES OLUN”

Ebru Y., yaşadıkları korkuyu şöyle dile getirdi:

“Kendisi hala dışarıda dolaşıyor. Koruma kararına rağmen bu tehditleri sürdürüyor. Çok korkuyoruz, annemle birlikte ölmek istemiyoruz. Bu yaşananlar karşısında gerekli tüm başvuruları yaptık, ama hâlâ tehdit altındayız. Bize ses olun.”