Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, Jandarma ekipleri tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, PKK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.