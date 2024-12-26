Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da, Jandarma ekipleri tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, PKK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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