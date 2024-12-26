Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, PKK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.