Saraçhane’deki gösterilerde 1879 gözaltı, 260 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak Saraçhane'de düzenlenen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Saraçhane’deki gösterilerde 1879 gözaltı, 260 tutuklama!
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Saraçhane’de düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayların Türkiye'nin huzurunu tehdit ettiğini belirterek, sert mesajlar verdi. Yerlikaya, eylemlerde polislerin saldırıya uğradığını ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, olayların demokratik protesto hakkının dışına çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin huzurunu tehdit eden bir süreç yaşandı. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polisimize asitlerle, Molotoflarla saldırıldı. Manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder."

1879 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 260 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre gösteriler sırasında toplamda 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan 468 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltındaki 662 kişinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Yerlikaya, gözaltına alınanlar arasında terör örgütleriyle bağlantılı 12 kişinin bulunduğunu ve aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan işlem gören kişilerin de tespit edildiğini aktardı.

150 POLİS YARALANDI

Olaylar sırasında 150 polisin yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerine yapılan saldırıları sert bir dille eleştirdi. Yaralanan polislerin ailelerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları, anaları, babaları yok mu?"

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