Sarallar davasında yeni gelişme: 20 sanığa tahliye kararı!

Ekonomim'e göre, kamuoyunda “Sarallar” suç örgütü davası olarak bilinen, 62 sanığın yargılandığı davada 20 sanık hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da tahliye edilen isimler arasında yer aldı.

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak 20 sanığın serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer yandan, 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

YÜKSEK RÜTBELİ POLİS DE SANIKLAR ARASINDA

Dosyada dikkat çeken bir diğer isim ise, örgüt üyesi olduğu öne sürülen Turan Yıldırım’ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen Edirne’de görevli 3. sınıf Emniyet Müdürü M.D.K. oldu. Yıldırım’ın kaçışına destek verdiği öne sürülen sanıklar arasında M.D.K.’nın da bulunması dosyanın önemini artırdı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, mahkeme heyeti alınan savunmaların ardından verdiği ara kararda Kenan Koçak dahil 20 sanığın tahliyesine karar verdi. 9 sanığın tutukluluğu devam ederken, dava ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, sanıklar “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. Söz konusu iddianamede, Sarallar Silahlı Suç Örgütü’nün, İlyas Saral liderliğinde kurulduğu ve ülke genelinde korku ve sindirme politikası yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin hiyerarşik bir yapıda faaliyet yürüttükleri, her an silahlı eylem gerçekleştirmeye hazır şekilde örgütlendikleri ifade edildi. Şüphelilerin silah ve mühimmata kolaylıkla ulaşabildikleri, uygulamalarda ele geçirilen silahların hızla yenilendiği ve eylemler için örgüt gücünün caydırıcı etkisinden faydalanıldığı vurgulandı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen örgüt üyelerinin, bu yapının etkisiyle eylemlerini “işlenebilir” hale getirdikleri savunuldu.