Sarar mağazalarındaki 77 günlük grev mahkeme kararıyla engellendi

Sarar mağazalarında 77 gündür devam eden grev mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkeme çoğunluk olmamasını gerekçe gösterdi. Sendika, işverenin grev sürecinde kimi işçileri sendikadan istifa ettirdiğini belirtti.

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Sarar mağazalarındaki 77 günlük grev mahkeme kararıyla engellendi
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Emekçilerin hak mücadelesine Eskişehir İkinci İş Mahkemesi'ne takıldı. Sarar mağazalarında 77 gündür devam eden grev, mahkemenin kararıyla durduruldu.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası yetkili sendika olarak grev kararı aldı. 69 Sarar mağazasında 400 işçi Ağustos ayında eyleme geçti.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba İşveren işverenin grevdeki işçiler üzerine baskı kurarak sendikadan istifa ettirdiğini söyledi. Eskişehir İkinci İş Mahkemesinin kararının hukuksuz olduğunu belirten Gülbaba, sürecin ve mücadelenin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini anlattı.

Bu arada Öz Büro İş Sendikası yöneticileri basın toplantısına bütün basın kuruluşlarının çağrıldığı, sadece Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin toplantıya gelerek kendilerine kulak verdiği bilgisini paylaştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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