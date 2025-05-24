Sarıyer'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sarıyer Rams Park stadı karşısında Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için emniyet şeridinde bekleyen araçlara çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak feci şekilde hayatını kaybetti.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Sarıyer'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:
Karadeniz'de balık alarmı: Stoklar hızla tükeniyorKaradeniz'de balık alarmı: Stoklar hızla tükeniyorYurt
6. Uluslararası Eğitim Forumu Ankara'da gerçekleştirildi6. Uluslararası Eğitim Forumu Ankara'da gerçekleştirildiEğitim

Sarıyer Rams Park stadı karşısında Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için emniyet şeridinde bekleyen araçlara çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak feci şekilde hayatını kaybetti. Sürünün arkasındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarıyer'de, Galatasaray'ın Kayserispor ile şampiyonluk maçını oynadığı 18 Mayıs akşamı yaşandı. Şampiyonluk kutlaması için stat karşısında TEM otoyolu emniyet şeridinde bekleyen bir araca çarpan 41 ARH 091 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Akgün ve arkasındaki yolcu Damla Yağın yola savruldu. Bu sırada trafikte ilerleyen bir servis minibüsü, Umut Akgün'e çarptı. Kaza sonrası servis şoförü olay yerinden kaçarken, Umut Akgün ve Damla Yağın, hastaneye kaldırıldı. Umut Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sırasında kask takmadığı öğrenilen Damla Yayğın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Umut Akgün'un kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarparak yola savruluyor. Bu sırada trafikte seyir halindeki servis minibüsü Akgün'e çarparak ağır yaralıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, olay yerinden kaçan servis minibüsünün plakasını tespit etti. Gözaltına alınan S.G. isimli servis şoförüne "Kazaya karıştıktan sonra kolluk görevlilerini beklemeden kaza yerinden ayrılmak", "Çalışma izin ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden toplam 13 bin 779 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikte men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motorsiklet kaza haberleri
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak
Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın rüzgarı Piyasalarda altın rüzgarı
Mevduatta rekor faiz! Mevduatta rekor faiz!
Her sabah dinç uyanmak mümkün! Her sabah dinç uyanmak mümkün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Şok markette yaz coşkusu Şok markette yaz coşkusu