Savaş Cebeci'yi döven Kaan Kazgan'dan ilk açıklama!

Bir süredir meydan okuma videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, bugün birbirleriyle karşı karşıya geldiler. Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'nin meydan okumasını kabul etti ve buluşmak için bir saat belirledi. MMA dövüşçüsü Kazgan, Cebeci ile buluştuğunda aralarında kavga çıktı.

Kaan Kazgan, "70 kilo bir adamdan dayak yemem" şeklindeki sözlerini hatırlatarak Savaş Cebeci'yi ciddi bir şekilde dövdü. Sosyal medyada olayın görüntüleri hızla yayıldı ve bu kavga büyük yankı uyandırdı. Kazgan, olayın detaylarını anlatmak için yayıncı Jahrein (Ahmet Sonuç) Twitch kanalında ilk röportajını verdi.

İşte o röportaj:

SAVAŞ CEBECİ - KAAN KAZGAN KAVGASI PROFESYONEL KARİYERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

Kaan Kazgan spor hayatına ilişkin şunları söyledi:

- Karşılıklı bir durum var. Onun tarafından devamlı çağrıldığım için... Adam basmaya gitmedim. Türkiye'de dövüşmek için amatör lisans gerekiyor ancak yurt dışında gerekmiyor. Etkileyecek bir durum yok.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Ünlü dövüşcü sürece ilişkin şöyle konuştu:

- Düzgün bir insan değil. Her zaman böyle, olay ne kadar gergin olursa olsun ağzımdan küfür çıkmadı. Başlangıçta yaptığım videoda ona cevap verdim.

"70 KİLO ADAM BENİ DÖVEMEZ"

- İlk başta Savaş Cebeci'nin videosu vardı. '70 kilo adam beni dövemez' diye. Sonra bu video normalde Instagram'da dönüyorken insanlar beni etiketledi. Youtube'da soru-cevap yaptım ve bu soruya cevap verdim. İsterse deneyebiliriz. Sonra ben ona videomu çekmiştim. Insta'ya bunu reels olarak atacaktım, tam onun üzerine 50 bin doların yoksa gelme demişti.

"BEN SİZİ BARIŞTIRMAK İSTİYORUM, HATTA GELİN YAN YANA BİR FOTO ÇEKTİRELİM"

- En son videoların üzerine bunu geçen hafta yanındaki arkadaşı aramıştı beni. İskender. Bana dedi ki 'ben sizi barıştırmak istiyorum, hatta gelin yan yana bir foto çektirelim' falan. Ben dedim ki foto çektirirsem primci gözükürüm. Sonra dedim ki sadece ben son Youtube'da demiştim bunun üzerine bir şey paylaşmazsa ben de devam ettirmem ama paylaşırsa bu olay devam eder. İskender bana 'tamam paylaşmayacak' dedi.



"R, R, R YAZINCA VİDEO PAYLAŞTI BEN DE DEVAM ETTİM"