Savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı! İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması tartışma konusu oldu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı gönderdi.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara sunduğu diplomanın dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

USULSÜZ YATAY GEÇİŞ İDDİASI

Savcılık, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddialarını da mercek altına aldı. Bu kapsamda, yatay geçiş sürecini yöneten kişilerin kimler olduğu ve benzer şekilde geçiş yapan başka öğrencilerin olup olmadığı soruldu.

Özellikle, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtilirken, sürecin tanınırlık, kontenjanlar, ilan süreleri ve kabul işlemleri açısından usule uygun olmadığı öne sürüldü.

İddialara ilişkin Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı, ancak 1993 yılında tanınırlık kararı alındığı bilgisi yer aldı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür."

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadından yalanlama geldi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, YÖK’ün diploma iptal etme yetkisi olmadığını belirterek haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.