Savcının tehdit edildiği olayda soruşturma başlatıldı

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da, gereksiz yerde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 veri ihmali nedeniyle kayıpların kaybolduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı takip eden savcı, tehdit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Savcının tehdit edildiği olayda soruşturma başlatıldı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, savcının tehdit soruşturması üzerine bir soruşturma başlattığını ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, "Özel hastanede bebek yoğun bakım ünitesiyle ilgili soruşturma yürütüldü, Cumhuriyet Savcısı YE'ye telefonla ulaşan avukat AA'nın, soruşturma hakkında tehdit içeren bir konuşma yürütmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemeler sonuçları şüpheliler Yakalama kararları kapsamında 9 şüphelinin yakalandığı, bir kişinin hakkında yakalama çalışmaları sürdüğü, biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca da ele geçirildiği ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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