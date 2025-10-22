Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu! TBMM’de 5 isim seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda, Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi.

Oylamada Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine getirildi.

Genel Kurulda siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçime 293 milletvekili katıldı; oyların 14’ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre;

Meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın; Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran,

Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu.

CHP’li milletvekilleri, “seçimlerin liyakatsiz olduğu” gerekçesiyle oylamaya katılmadı.