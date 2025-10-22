6 adayın YKS tercihi değiştirildi iddiasına ÖSYM’den yanıt

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler üzerine ÖSYM’den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur.

Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir.”