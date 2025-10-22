Eşiyle tartıştı, ırmağa atladı! Polis böyle kurtardı

Bartın’da eşiyle tartıştıktan sonra ırmağa atlayan bir kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşlarıyla ikna edilerek ağaç dalı, kıyafet ve halat yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bartın’da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı. Polis tarafından ikna edilen şahıs, ağaç dalı, kıyafet ve halat yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, Yalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarına gelen ve bir süre korkulukları tutan Y.S., eşiyle telefonla görüntülü görüşmesinin ardından suya atladı.

Polislerin tüm çabalarına rağmen ırmağa atlayan şahıs, uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkması konusunda ikna edildi. Bir süre şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, diğer taraftan da eline geçirdiği dal parçası, mont ve hırka gibi kıyafetleri tutması için şahsa uzattı.

İkna edildikten sonra bulunan halat yardımıyla sudan çıkarılan Y.S., soğuk havada sırılsıklam oldu. Ambulans gelene kadar bir polis memuru, kendi montunu çıkararak şahsın üzerine sardı.

112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

