Sebebi su borcu çıktı: Belediye başkanının koltuğunu kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın iş yerindeki makam koltuğuna tabancayla ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, belediyeye sattığı suyun karşılığını alamadığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sebebi su borcu çıktı: Belediye başkanının koltuğunu kurşunlayan şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

9 Eylül’de Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan, Başkan Demirçalı’ya ait Asal Yapı isimli iş yerinde silahlı saldırı yaşandı. Elinde tabanca bulunan bir kişi ofise girerek başkanın makam koltuğuna ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonrası Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 37 yaşındaki Ali Mert A. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan şüpheli, hazır su işletmeleri olduğunu, bir süre önce Yüreğir Belediyesi’ne satış yaptıklarını ancak alacaklarını alamadıklarını iddia etti. Bunun üzerine Demirçalı’nın iş yerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de dehşet gecesi: Yemeklerine siyanür kattı, ailesine saldırdıEdirne'de dehşet gecesi: Yemeklerine siyanür kattı, ailesine saldırdıYurt
Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
Günün Manşetleri
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?