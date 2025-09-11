Sebebi su borcu çıktı: Belediye başkanının koltuğunu kurşunlayan şüpheli tutuklandı

9 Eylül’de Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan, Başkan Demirçalı’ya ait Asal Yapı isimli iş yerinde silahlı saldırı yaşandı. Elinde tabanca bulunan bir kişi ofise girerek başkanın makam koltuğuna ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonrası Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 37 yaşındaki Ali Mert A. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan şüpheli, hazır su işletmeleri olduğunu, bir süre önce Yüreğir Belediyesi’ne satış yaptıklarını ancak alacaklarını alamadıklarını iddia etti. Bunun üzerine Demirçalı’nın iş yerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.