Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla operasyon başlattı. Holdinge bağlı Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürüldü. İddialara göre, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çok yönlü faaliyetler gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporların ardından operasyon düğmesine basıldı.
PARA AKIŞI VE VERGİ USULÜNE AYKIRI İŞLEMLER
Soruşturmada, Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, faturasız işlemler yapıldığı iddia edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
İddialara göre suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurdu. Bu yöntemle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklik yapılarak sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
VARLIK BARIŞI İLE SİSTEME PARA SOKMA İDDİASI
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların gerçekte var olmayan “ortaklara borçlar hesabı” üzerinden gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında sisteme sokularak aklandığı öne sürüldü.
BAŞSAVCILIK: SUÇ GELİRLERİYLE EKONOMİK GÜÇ KAZANDILAR
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlemlerden elde edilen yasa dışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğü belirtildi. Örgütün eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları yaptığı ve bu yatırımların suç gelirleriyle finanse edildiği ifade edildi.
MASAK raporlarında ise şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar elde etmeye çalıştıkları kaydedildi.
TMSF, 121 ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI
Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu. TMSF, şirketlere kayyum olarak atandı. Yapılan açıklamada, çalışanların ve üçüncü tarafların haklarının korunacağı, eğitim kurumlarının faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı.
Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:
Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show Televizyon Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
Mehmet Kemal Can
Mehmet Şakir Can
Mehmet Kenan Tekdağ
Devran Can
Rumert Onur Can
Murat Can
Devran Çimen
Kemal Çimen
Mehmet Kaya
Cemal Can