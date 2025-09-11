Can Holding’e büyük operasyon: Gözaltına alınan isimler ve el konulan şirketler belli oldu!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürüldü. İddialara göre, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çok yönlü faaliyetler gerçekleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporların ardından operasyon düğmesine basıldı.

PARA AKIŞI VE VERGİ USULÜNE AYKIRI İŞLEMLER

Soruşturmada, Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, faturasız işlemler yapıldığı iddia edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI

İddialara göre suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurdu. Bu yöntemle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklik yapılarak sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

VARLIK BARIŞI İLE SİSTEME PARA SOKMA İDDİASI

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların gerçekte var olmayan “ortaklara borçlar hesabı” üzerinden gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında sisteme sokularak aklandığı öne sürüldü.

BAŞSAVCILIK: SUÇ GELİRLERİYLE EKONOMİK GÜÇ KAZANDILAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlemlerden elde edilen yasa dışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğü belirtildi. Örgütün eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları yaptığı ve bu yatırımların suç gelirleriyle finanse edildiği ifade edildi.

MASAK raporlarında ise şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar elde etmeye çalıştıkları kaydedildi.

TMSF, 121 ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu. TMSF, şirketlere kayyum olarak atandı. Yapılan açıklamada, çalışanların ve üçüncü tarafların haklarının korunacağı, eğitim kurumlarının faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:

Habertürk Gazetecilik

Ciner Medya TV Hizmetleri

Show Televizyon Yayıncılık

Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama

Doğa Okulları İşletmeciliği

Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama

HT Spor Televizyon Yayıncılık

Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Mehmet Kemal Can

Mehmet Şakir Can

Mehmet Kenan Tekdağ

Devran Can

Rumert Onur Can

Murat Can

Devran Çimen

Kemal Çimen

Mehmet Kaya

Cemal Can