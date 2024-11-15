Seçil Erzan davasında ara karar çıktı!

Yüksek karlı özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Davada ara karar alındı. Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Seçil Erzan davasında ara karar çıktı!
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İddialara göre, Seçil Erzan, güvenilir ve yüksek getiri sağlayan bir fon sunduğunu öne sürerek, tanınmış futbolcular da dahil olmak üzere 30'dan fazla kişiden yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira topladı.

ARA KARAR VERİLDİ

Yüksek karlı fon dolandırıcılığı davasında, mahkeme ara kararını açıkladı. Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cumhuriyet Savcısı, Erzan'ın görev yaptığı süre boyunca banka işlemlerinin incelenmesi amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyeti atanmasını talep etti.

Mahkeme, bilirkişi incelemesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Erzan’ın görev süresindeki işlemler hakkında detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

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