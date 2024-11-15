Seçil Erzan davasında ara karar çıktı!

İddialara göre, Seçil Erzan, güvenilir ve yüksek getiri sağlayan bir fon sunduğunu öne sürerek, tanınmış futbolcular da dahil olmak üzere 30'dan fazla kişiden yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira topladı.

ARA KARAR VERİLDİ

Yüksek karlı fon dolandırıcılığı davasında, mahkeme ara kararını açıkladı. Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cumhuriyet Savcısı, Erzan'ın görev yaptığı süre boyunca banka işlemlerinin incelenmesi amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyeti atanmasını talep etti.

Mahkeme, bilirkişi incelemesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Erzan’ın görev süresindeki işlemler hakkında detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.