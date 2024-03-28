Seçimler iptal edilirse yenileme seçimleri ne zaman yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu tarihi belirledi

Türkiye, 31 Mart Pazar günü, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Peki 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda yenileme seçimleri ne zaman gerçekleştirilecek? Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yeni bir karar geldi.

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.