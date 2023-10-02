Şehinşah Adıyla Tanınan Ünlü Rapçi Ufuk Yıkılmaz Trafik Kazası Geçirdi

Dün, İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya'da bir kaza geçirdi.

Ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Şehinşah olarak bilinirken, yaşanan kazayı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

- Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rap'çi Şehinşah’ın Ankara’daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.

Şehinşah Kimdir?

Şehinşah 27 Aralık 1986 da Erzincan’ın Kemah ilçesinde dünyaya geldi 5 kardeşin en küçüğü olan Ufuk babasının savcı olmasından dolayı sık sık şehir değiştirmiş hatta bu sebepten ötürü bir röportajında kendisini memleketsiz bir rapçi olarak tanımlamıştır. Hip-hop a olan tutkusu orta okul yıllarında grafiti ile başlamış daha sonrasında yeteneğini ön plana çıkaracak olan mikrofon ile tanışınca rap’e ağırlık vermiştir. Şu an da kullandığı ŞEHİNŞAH mahlasını lise kitabının arka sayfalarında bir yazıda bulmuş ve o zamandan beri hafızalara bu isimle kazınmıştır. Şehinşah anne ve babasının boşanmasından sonra annesi ile yaşamaya başlamış ve liseyi yarıda bırakmıştır. Aynı zamanda iyi bir çizer olan Şehinşah bir süre geçimini karikatür dergilerini renklendirme ve yetişkinlere yönelik filmleri editleyerek sürdürmüştür.