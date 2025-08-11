Şehit Eren Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı: "İyi ki varsın Eren"

Şehidin annesi Ayşe Bülbül, törende duygusal ifadeler kullanarak, "Benim evladım küçücüktü. Benden koparıldı, yakamdan alındı. Büyük bir acı ve hüzün içindeyim. Yıllar geçse de onu unutamam. Bu acıyla ölüp evladıma kavuşacağım günü bekliyorum." dedi.

Anma töreni, Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, jandarma personeli, Eren Bülbül’ün annesi ve yakınları törene katıldı.

Tören sonrası konuşan Ayşe Bülbül, acısının her geçen gün daha da derinleştiğini dile getirdi.

"Zamanla acım diner sandım, ama acı giderek büyüyor. Evladımı unutamam, onunla gurur duyuyorum. Terörün bitmesini istiyorum. Evlatlarımız ister görev başında, ister evinde olsun, şehit oluyor. Bu ateşi sadece ben biliyorum, terör bitsin diye dua ediyorum," ifadelerini kullandı.