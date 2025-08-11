AFAD ve Kandilli 11 Ağustos deprem listesi: Türkiye’de nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 11 Ağustos 2025 tarihli son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Depremi hisseden vatandaşlar “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor.

Bugün, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda depremler kaydedildi. Saat 08:50’de 3.7 büyüklüğünde, ardından saat 08:52’de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:13'te Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Her iki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan güncel depremler listesini haberimizden takip edebilirsiniz.

AFAD deprem
