Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Depremde amcasını kaybetti!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 81 yaşındaki Nihat Önbaş, yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Önbaş’ın, oyuncu Eylül Tumbar’ın akrabası olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Depremde amcasını kaybetti!
Oyuncu Eylül Tumbar, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. İlk mesajında, “Akrabalarım Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş, Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla kurtulurlar.” ifadelerini kullandı.

Tumbar, yaptığı ikinci paylaşımda büyük yengesinin ekiplerce kurtarıldığını ancak amcasının hala enkaz altında olduğunu ve seslerin dinlendiğini belirtti: “Büyük yengem çıkarıldı, hastanede. Ama amcam hala enkazda, sesler dinleniyor. Haber bekliyorum.”

Son paylaşımında ise amcasını kaybettiğini duyuran Tumbar, “Amcamı kurtaramadılar, başımız sağ olsun. Yine de yardım eden herkese teşekkür ederim.” dedi.

