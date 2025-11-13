Şehit pilot Hasan Bahar’ın daha önce Muğla’daki uçak kazasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar’ın, Ağustos ayında Muğla Yatağan’da yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Şehit pilot Hasan Bahar’ın daha önce Muğla’daki uçak kazasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar’ın şehit olduğu bildirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar’ın, yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yaşanan başka bir kazadan yaralı şekilde kurtulduğu ortaya çıktı. 29 Ağustos’ta Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın kaza kırıma uğraması sonucu Hasan Bahar sağ olarak kurtulmuş, yaralı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

O dönemde Muğla Valisi İdris Akbıyık da yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Hırvatistan’daki kazada şehit olan Bahar’ın, kısa süre önce yaşadığı kazadan sağ çıkmasının ardından yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şehit uçak kazası Hırvatistan
