Şehit Piyade Üsteğmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştu.

Şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için Ankara'da, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, şehit Köse'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Keçiören ilçesindeki Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.