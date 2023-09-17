“15 Temmuz Şehitler Köprüsü” davasında karar verildi.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava Yargıtay tarafından kısmen bozulmuştu.



Yeniden görülen davada karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, 35’i başka suçtan tutuklu 59 sanık katıldı.



Mahkeme heyeti, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Mahkeme 29 sanığa 14 yıl 6 ay’dan, 12 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis verdi. 25 sanık, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edilirken, firari 1 sanık ilgili dosya ayrıldı.



7 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. Başka suçlardan ceza alan ancak bazı eylemlerden sorumlu tutulmayan 64 sanığın ise şehit ve gazilere yönelik öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama eylemlerinden de sorumlulukları tespit edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.