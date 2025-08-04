Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Avukatı Eylül ayını işaret etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mesut Özer, müvekkilinin eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi. Özer, sürecin geçmişten farklı işlediğini ve yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Avukatı Eylül ayını işaret etti
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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mesut Özer, müvekkilinin önümüzdeki eylül ayında tahliye edilebileceğini açıkladı.

Özer, TBMM’de kurulması planlanan komisyonun bu süreçte önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Komisyon üyelerinin Kürt tarihi ve sorunlarına dair bilgi sahibi olduğunu belirten Özer, “Gerekli yasal düzenlemelere hazırlanıyorlar” dedi.

Sürecin geçmişteki çözüm sürecinden farklı işlediğini belirten Özer, bu kez iktidar ve MHP’nin de sürece destek verdiğini ifade etti.

Tahliye başvurularına değinen Özer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı vermesine rağmen, temmuz ayında yapılan başvurunun reddedildiğini hatırlattı. Sürecin hukuk ve anayasa çerçevesinde ilerlediğini belirterek, “Barış süreci başarıya ulaştıktan sonra af seçeneği gündeme gelebilir. Bu kapsamda Sayın Demirtaş’ın eylül ayında tahliyesi mümkün” dedi.

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