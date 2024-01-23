Selahattin Demirtaş'ın annesi hastaneye kaldırıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Demirtaş'ın annesi hastaneye kaldırıldı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır." denildi.

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# selahattin demirtaş
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