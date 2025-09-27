Selimiye Camisi’nin kubbesine müdahaleye yargı freni: Yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’nin restorasyon sürecinde kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki yapının özgün dokusunun bozulacağı yönündeki endişeler artarken, proje yargıya taşındı.

KUBBE YAZILARINI DEĞİŞTİRECEK PROJEYE DURDURMA

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyon öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, restorasyon sürecine ilişkin detaylı inceleme süreci başlayacak.