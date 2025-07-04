SGK'da rüşvet operasyonu: Eski il müdürü ve 2 müfettiş gözaltına alındı

Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) görevli iki müfettiş ve eski SGK Antalya İl Müdürü S.E., rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, özel bir hastane sahibinin savcılığa yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

Şikayetçi H.U., sahibi olduğu iki özel hastanenin SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B. tarafından denetlendiğini, denetim sonucunda 40-50 milyon liralık ceza kesileceği tehdidiyle kendisinden 120 bin avro istendiğini öne sürdü.

ESKİ İL MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ, PAZARLIK BAŞLADI

H.U.’nun iddialarına göre, SGK müfettişlerinin ardından eski İl Müdürü S.E. devreye girdi. Müfettişlerin düzenleyeceği raporun “yukarıdan onaylatılması gerektiğini” söyleyen S.E., istenen miktarın 120 bin avrodan 90 bin avroya indirilebileceğini belirtti.

Savcılığa sunulan ses kayıtlarında S.E.’nin H.U. ile yaptığı görüşmede, şu ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü: “Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirin yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar.”

90 BİN AVRO İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip başlattı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheliler S.E., M.A.B. ve E.Ö.’yü operasyonla yakaladı. Şüpheliler, seri numaraları önceden alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakalandı.