Siber suçlulara 17 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele alanında yürütülen son operasyonlara ilişkin önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yerlikaya, bir haftadır devam eden operasyonlar neticesinde 189 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM VE MASAK KOORDİNESİNDE 17 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, "NSosyal" adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonların, il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" gibi suçlara yönelik olarak 17 il merkezli düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

189 GÖZALTI, 83 TUTUKLAMA, 47 ADLİ KONTROL

Operasyonlar sonucunda toplam 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin adli süreçlerine ilişkin de bilgi verdi. Yakalanan şüphelilerden 83'ünün çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı, 47 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi. Geri kalan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin suç işleme yöntemlerine dair tespitleri de paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti: "Şüphelilerin, 'ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

Operasyonların merkez üssü olan 17 il de Bakan Yerlikaya tarafından sıralandı. Buna göre operasyonlar; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli olarak gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturmaların başlatıldığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI: "DAHA DİKKATLİ OLALIM"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının sonunda vatandaşlara yönelik bir uyarıda da bulundu. Siber suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Milletimizin yanındayız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."