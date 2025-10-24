Yola çıkmadan bu habere mutlaka bakın! Saatlerce trafiğe kapatılacak, işte güncel yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) günlük olarak yayınladığı yol durumu bültenine göre, bugün de birçok kritik güzergahta trafik düzenlemeleri bulunuyor.

AVRUPA OTOYOLU İSTANBUL YÖNÜ KAPATILDI

Bültendeki en önemli uyarılardan biri Avrupa Otoyolu için yapıldı. Otoyolun Çerkezköy-Kınalı kavşakları arasında, İstanbul istikametinin 164 ila 169. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Kapatılan kesimde ulaşım, Edirne istikameti üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları gerekiyor.

ANADOLU OTOYOLU'NDA HAMAMÇAYI KÖPRÜSÜ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İstanbul ve Ankara arasındaki bir diğer ana arter olan Anadolu Otoyolu'nda da çalışmalar devam ediyor. Otoyolun Kızılcahamam mevkinde bulunan Hamamçayı Köprüsü'ndeki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametindeki 1125 metrelik kesim trafiğe kapalı tutuluyor.

Bu kesimde trafik akışı, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ege Bölgesi'ndeki sürücüleri ilgilendiren bir çalışma da İzmir-Aydın çevre yolunda yapılıyor. Yolun İzmir istikametinde, Aydın Güney-Kuzey kavşakları arasındaki 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor.

Bu çalışma nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım, yolun diğer şeridi üzerinden devam ediyor.

PATLATMALI ÇALIŞMA NEDENİYLE YOL SAATLERCE KAPANACAK

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunu kullanacak sürücülerin dikkatli olması gereken bir uyarı da yapıldı. Yolun 30 ila 33. kilometreleri arasında, patlatmalı kazı çalışması gerçekleştirilecek.

Bu çalışma dolayısıyla yol, bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Kapatma saatlerinde sürücülerin alternatif güzergah olarak Cevizli-Derebucak-İbradı hattını kullanmaları gerekecek.

TÜNELLERDE VE DİĞER YOLLARDA SON DURUM

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (2-6. km) arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu Yolu: 54. kilometredeki Arıdurak Tüneli'nin Tirebolu-Espiye yönündeki yaklaşımında yapılan ışıklı uyarı sistemi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun Yolu: 10-13. kilometrelerindeki Demirciköy Tüneli'nin Sinop yönü, bakım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya Yolu: 0-5. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç Yolu: 3-4. kilometreleri (Emniyet Müdürlüğü Kavşağı bölgesi) ile Darıca-Malatya Yolu: 27-30. kilometrelerindeki (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 25-30. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde Yolu: 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak Yolu: 33-36. kilometrelerinin muhtelif kesimlerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut Yolu: 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün Ayrımı Yolu: 36-40. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.