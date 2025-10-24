3.500 PERSONEL ALINACAK Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı’nın 3.500 personel alımı için başvurular tamamlandı. Gözler, İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlar cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adalet Bakanlığı’nın 3.500 kişilik personel alımı sürecinde İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu için yapılan başvuruların ardından sonuç beklentisi arttı.
Başvuruların tamamlanmasının ardından binlerce aday, İKM sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların Kasım ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) resmi internet sitesi cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

3.500 PERSONEL ALINACAK

Bakanlık tarafından açıklanan ilana göre, 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular kapsamında; İnfaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli pozisyonlarında alım yapılacak.

Sınavlara, ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday davet edilecek.
Sözlü sınavda başarılı olabilmek için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV DETAYLARI

Sınavların sözlü veya uygulamalı şekilde yapılacağı belirtildi.
Adayların sınavlarda Atatürk ilkeleri, genel kültür, mesleki bilgi ve ifade yeteneği üzerinden değerlendirileceği kaydedildi. Şoför adayları için araç başında sürüş becerisi, aşçı adayları için ise mesleki yeterlilik ölçümleri yapılacak.

