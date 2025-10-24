Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmî Gazete’de! Ümit Önal Siber Güvenlik Başkanlığı’na getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal atandı.

Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Ayrıca karar kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul atandı. Sayıştay Savcılığına ise Davut Öksüz getirildi.

SAYIŞTAY ÜYELERİ BELİRLENDİ

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu’nun 22 Ekim 2025 tarihli 10. birleşiminde yapılan seçim sonucunda,

Eşref Edip Çiçekli

Necati Küçükaydın

Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanından,

Coşkun Çekiciler

İsmail Çobanoğlu

Adnan Güran ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanından Sayıştay Üyeliğine seçildi.