Toplu taşıma ücretsiz olacak! 29 Ekim kararı Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metro hatları ücretsiz hizmet verecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Toplu taşıma ücretsiz olacak! 29 Ekim kararı Resmî Gazete’de yayımlandı
Yayınlanma:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmî Gazete’deyayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günüMarmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferleri gün boyu ücretsiz olacak.

Kararda, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içinde kutlayabilmesi amacıyla ulaşımın ücretsiz sağlanacağı vurgulandı.

Doğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubuDoğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubuGündem
Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Uyandırılma süreci ertelendiFatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Uyandırılma süreci ertelendiMedya
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileriElektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
Toplu Taşıma
Günün Manşetleri
Hahamlar Konferansı iptal edilsin!
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek
Kocaeli ve İstanbul'da 12 kişi tutuklandı
24 Ekim’den itibaren sağanak ve fırtına bekleniyor
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Çok Okunanlar
Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru
Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE!