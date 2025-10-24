Toplu taşıma ücretsiz olacak! 29 Ekim kararı Resmî Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metro hatları ücretsiz hizmet verecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmî Gazete’deyayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günüMarmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferleri gün boyu ücretsiz olacak.
Kararda, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içinde kutlayabilmesi amacıyla ulaşımın ücretsiz sağlanacağı vurgulandı.