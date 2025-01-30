Sıla Bebek ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen adliyeye gitti
Şarkıcı Gülben Ergen, Sıla Bebek'le ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla Bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajik olayla ilgili Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstermişti.
Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. Ergen, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.