Sıla Bebek ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen adliyeye gitti

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla Bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajik olayla ilgili Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstermişti.

Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. Ergen, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.