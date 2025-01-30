Sıla Bebek ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen adliyeye gitti

Şarkıcı Gülben Ergen, Sıla Bebek'le ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sıla Bebek ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen adliyeye gitti
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla Bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajik olayla ilgili Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstermişti.

Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. Ergen, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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