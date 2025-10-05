Sinan Ateş davasında dikkat çeken karar! Mahkeme iki dosyayı birleştirdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava ile öldürülmeden önce hakkındaki bilgilerin temin edilmesine yönelik davanın birleştirilmesine hükmetti. Yargılama Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen davalar hakkında karar verdi.

Mahkeme, Sinan Ateş’e ilişkin bazı bilgilerin öldürülmeden önce temin edilmesine yönelik dava ile cinayete ilişkin davanın birleştirilmesine karar verdi.

İKİ DAVA ARASINDA BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Sinan Ateş’e dair bilgilerin yasa dışı yollarla temin edilmesi ve cinayet sonrası olaya karışan kişilerin gizlenmesine yardımcı olunduğu iddiasıyla, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi arasında açılan iki kamu davası bulunuyordu.

Dosyalar arasında olumsuz birleştirme uyuşmazlığı oluşması üzerine, hangi mahkemenin yetkili olduğuna ilişkin karar verilmesi için dava dosyaları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

YARGILAMA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE SÜRECEK

Ceza Dairesi, dosyaları inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede, sanıklara isnat edilen suçun niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine dikkat çekti.

Mahkeme, iki dava arasında “şahsi, hukuki ve fiili irtibat” bulunduğuna hükmederek, dosyaların birleştirilmesinin zorunlu olduğuna karar verdi.

Buna göre, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dava dosyası, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildi.

Ceza Dairesi ayrıca, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce verdiği “birleştirmeye muvafakat edilmemesi”yönündeki ara kararını kaldırdı.

Sanıklar hakkındaki yargılamanın bundan sonraki süreçte Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmesine hükmedildi.

