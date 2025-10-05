Everest Dağı’nda kar fırtınası! 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı

Everest Dağı’nda etkili olan şiddetli kar fırtınası, binlerce metre yükseklikte bulunan kamplarda büyük paniğe neden oldu. Yaklaşık 1000 kişi dağda mahsur kalırken, bölgeye ulaşımın kar kütleleri nedeniyle kapandığı bildirildi.

Çin basınına göre, yetkililer Everest’in doğu yamaçlarında ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi.

Dağın Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma görevlisinin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı açıklandı.

Bazı turistlerin kurtarıldığı, ancak Çin’in “Blue Sky Rescue” ekibine ulaşan yardım çağrılarında, çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü ve bazı dağcıların hipotermi geçirdiği bildirildi.

TAYFUN VE SEL UYARILARI

Çin’de ayrıca ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu nedeniyle alarm verildi. Yetkililer, tayfunun sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini duyurdu.

Öte yandan Güney Asya ülkesi Nepal’de ise şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmeleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiği belirtildi.