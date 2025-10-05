Parka çağırıp saldırdı, videoya çekip paylaştı! Çanakkale’de 15 yaşındaki genç tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, iki genç arasında “kız meselesi” yüzünden çıkan kavga hastanede ve adliyede son buldu.

İddiaya göre S.A. (18) ile D.D. (15) arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. D.D., S.A.’yı çağırdığı parkta darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.A.’nın burnunun kırıldığı belirlendi.

Olay sırasında D.D.’nin arkadaşı K.C.N. cep telefonu kamerasıyla kavga anlarını kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Biga Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın 21 Eylül’de saat 13.00 sıralarında Adapark’ta meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Tahkikat neticesinde D.D. isimli kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayda yer alan D.D. isimli kişi 20 Haziran’da yaş sınırı sebebiyle mecburi ilköğretim dışına çıkarılmıştır. Olayda yer alan S.A. isimli diğer kişinin ise eğitim kurumlarımızda herhangi bir kaydı bulunmamaktadır.” denildi.