Sındırgılı güreşçi Burak Bozkurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

SINDIRGI'DA GENÇ PEHLİVAN KALP KRİZİYLE HAYATINI KAYBETTİ





Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Belediyespor güreş takımının başarılı ismi Burak Bozkurt (25) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kürsüye çıkan genç sporcunun ani vefatı, ilçede ve güreş camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllardır Sındırgı Belediyespor formasını giyen Bozkurt’un, bu yıl da Edirne’deki Kırkpınar güreşlerine katılması bekleniyordu.

Cenazesi, bugün cuma namazının ardından Şerif Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sındırgı ilçe mezarlığında toprağa verilecek.