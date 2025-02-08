"Sinir oluyorum polislere" diyerek saldırdı: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da ekip otosundaki 2 polise bıçakla saldıran Hayrullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Sinir oluyorum polislere" diyerek saldırdı: İfadesi ortaya çıktı
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Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar’da yaşandı. Ekip otosunda bulunan 2 polis memuruna bıçakla saldırarak yaralayan 26 yaşındaki Hayrullah B., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"Polislere Sinir Oluyorum"

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, ifadesinde daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve düşmanları olduğu için sürekli bıçak taşıdığını söyledi. Saldırıyı ani bir karar sonucu gerçekleştirdiğini öne süren zanlı, olayı önceden planlamadığını iddia etti.

Ekol TV'nin aktardığı bilgilere göre Hayrullah B., ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Polislere sinir oluyorum. Bıçağı bir iş yerinden aldım."

Mahkeme, Hayrullah B.’nin "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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