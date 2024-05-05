Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edilen PKK'lı terörist yakalandı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
SURİYE SINIRINDAN GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı