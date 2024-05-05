Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Şanlıurfa'da Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edilen PKK'lı terörist yakalandı.

Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

SURİYE SINIRINDAN GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandıMersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörle mücadele # Suriye sınırı
Çok Okunanlar
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Tüfeği elinden düşürdü, hayatını kaybetti
Tüfeği elinden düşürdü, hayatını kaybetti
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek Türkiye'yi ayağa kaldıracak formülü açıkladı: Milli Devlet Bildirgesi! Doğu Perinçek Türkiye'yi ayağa kaldıracak formülü açıkladı: Milli Devlet Bildirgesi! Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı