Şırnak’ta barış ve turizm vurgusu: Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Şehrin doğası, kültürü ve tarihiyle önemli bir mirasa sahip olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Hep birlikte el ele vererek bu zenginlikleri şehrimize ciddi avantajlar sağlayacak bir güce dönüştürmeliyiz” dedi.

Dünya genelinde turizm rekabetinin artık şehirler arasında yoğunlaştığını belirten Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şehirleri bu yarışa hazırlamak için çalıştıklarını vurguladı. Kış, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi gibi farklı turizm alanlarında da Türkiye’nin önemli adımlar attığını söyledi. Kültür turizminin küresel seyahatlerin yüzde 40’ını oluşturduğunu hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımında dünyanın dört bir yanında güçlü bir görünürlük sağlandığını ifade etti.

2025 TURİZM GELİRİ HEDEFİ 64 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy, “2025'in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Şırnak’ın bu turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için potansiyelin doğru yönetileceğini belirten Ersoy, şehre daha fazla turist çekmeyi, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

BÖLGE İÇİN TARİHİ SÜREÇ VE YATIRIM FIRSATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlayan yeni sürecin Şırnak ve bölgedeki diğer şehirler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Ersoy, “İnşallah şehirlerimize huzur getirecek, barışı güçlendirecek bu sürece hep birlikte katkı sağlayarak Şırnak'a olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” diye konuştu.

‘BİR ANADOLU ŞENLİĞİ’ ŞIRNAK’TA BAŞLIYOR

Bakan Ersoy, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri’ne Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli’nin de eklendiğini açıkladı. “Bir Anadolu Şenliği” adıyla düzenlenecek etkinliklerde konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de yer alacak. Sanatın, müziğin ve kültürün barışı ve kardeşliği güçlendirdiğini vurgulayan Ersoy, etkinliklerin bölgenin tanıtımına da önemli katkı sunacağını söyledi.

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Emine Dilce ve Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü de yer aldı.