İstanbul’un su seviyesi düşüyor mu? 13 Ağustos baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehirdeki baraj doluluk oranlarını güncel verilerle paylaştı. Yaz aylarında yağışların azalmasıyla birlikte su seviyelerinde düşüş yaşanabiliyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %47,83 olarak ölçüldü.

13 ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Ömerli Barajı: %46,81
Darlık Barajı: %59,65
Elmalı Barajı: %66,10
Terkos Barajı: %53,01
Alibey Barajı: %31,53
Büyükçekmece Barajı: %47,76
Sazlıdere Barajı: %41,93
Istrancalar Barajı: %28,05
Kazandere Barajı: %34,07
Pabuçdere Barajı: %40,90

