Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritikleşti: Hayati tehlikesi artıyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Şişli'de özel bir hastanede devam eden yoğun bakım tedavisi 13. gününde. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder’in sağlık durumu, Haber Global'e göre, kritik seviyeye ulaştı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan yeni açıklamada, "ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.