Şişecam’da grev kararı: Gözler 14 Mayıs’ta

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Şişecam’ın dört ayrı tesisinde, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine, Petrol-İş Sendikası grev kararı aldı. Grev, şirketin soda, kojen, kromsan fabrikaları ile tuz işletmesini kapsıyor.

Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, “Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz müzakereler sonuçsuz kaldı. Bu nedenle 14 Mayıs’ta grev uygulama kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

İyim, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada grevin sadece ücret odaklı olmadığını belirtti:

“İşçinin elinde yalnızca bir hak arama aracı var: grev. Son üç toplu sözleşmede hükümet tarafından grevlerimiz ertelendi. 2020’de de aynı şey yaşanmıştı ama eylemler sayesinde işvereni 20 gün içinde masaya oturtmayı başardık.”

Sendika, taleplerinin yalnızca maaş artışıyla sınırlı olmadığını vurguladı. İnsanca yaşam koşulları, sosyal haklar ve güvenceli çalışma ortamı taleplerinin de masada olduğunu belirten Erdem İyim şu çağrıyı yaptı:

“Buradan hükümete ve Şişecam yetkililerine sesleniyorum. Grev kararına kadar bir uzlaşma sağlanmazsa, geçmişte olduğu gibi grev ertelense bile Şişecam işçisi kararlı duruşundan vazgeçmeyecek. 2020’de olduğu gibi iyi bir sözleşme kazanılacaktır.”

Geçmiş yıllarda da Şişecam işçileri, grev yoluyla ücret ve sosyal haklarını iyileştirmişti.