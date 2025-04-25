Tarım Bakanlığı ifşa etti: 8 sucuk markasında büyük skandal!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve hileli gıdaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın 25 Nisan 2025 tarihinde güncellediği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, 8 farklı sucuk markasının ürünlerinde ciddi hilelere rastlandığı açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tarım Bakanlığı ifşa etti: 8 sucuk markasında büyük skandal!
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, hile yapılan ürünlerin başında sucuklar yer aldı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan bu ürünlerde, olması gereken içeriklerin dışında birçok uygunsuz madde tespit edildi. Deri dokusu, sakatat, dil eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve benzeri içeriklerin kullanıldığı belirtildi.

İşte ifşa edilen o 8 marka ve tespit edilen hileler:

AKÇATEKİR SUCUKLARI (ADN Et Ürünleri Üretimi Ltd. Şti.): Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti içerdiği tespit edildi.
KUZEY GAZİ SUCUKLARI (Ürünveren Sucukları): Kanatlı eti ve baş eti kullanıldı.
YAYLABEYİ SUCUKLARI (Tasf.Hal.Yaylabeyi Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.): Deri dokusu ve kanatlı eti içerdiği belirlendi.
EREN TEKİN SUCUKLARI (Eren Yumurta Gıda Tarım Ltd. Şti.): Kanatlı etine rastlandı.
TEKİR YAYLASI SUCUKLARI (Efeköy Et Ürünleri – Mehmet Bırakoğlu): Kanatlı eti içerdiği tespit edildi.
AFYON BOLAT SUCUKLARI (Ertürk Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
YILDIZ SUCUKLARI (Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldı.
TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI (Beypa Gıda Pazarlama): Deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması ve vatandaşların bu markalara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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