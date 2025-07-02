Sivas’ta 2 Temmuz anması: Madımak’ta hayatını kaybedenler unutulmadı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen olaylarda yaşamını yitirenler, olayların 32. yılında kentte düzenlenen anma programı ile anıldı. Anmaya, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, milletvekilleri, Alevi konfederasyonları, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma yürüyüşü, Seyrantepe Mahallesi’nde başladı. Kalabalık, sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli’nin bulunduğu sokağa kadar yürüdü. Program boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı, yaklaşık 2 bin 500 polis görev yaptı. Anma alanına geçişlerde bazı noktalarda arama yapıldı.

“CUMHURİYET’İN TEMELLERİNE SALDIRIYI UNUTMAYACAĞIZ”

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokakta düzenlenen törende, yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu. Ardından sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasiler konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, olayları “mezhep savaşlarının Türkiye’deki provası” olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta birileri Cumhuriyet ile, laiklikle, Cumhuriyet'in değerleriyle çatışmak istemiştir. 32 yıl önce, aslında bugün Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de gerçekleşen mezhep savaşlarının temeli Sivas'ta atılmak istenmiştir.”

Karasu, Madımak Oteli’nin mutlaka “utanç müzesi” olması gerektiğini savunarak, “Bu katliamları yapanları asla unutturmayacağız. Madımak'ta yangın devam ediyor ve biz burada kaybettiğimiz canları unutmamaya ve onların isimlerini haykırmaya her zaman devam edeceğiz.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye’deki acıların birlikte iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları şu sözleriyle duygusal anlar yaşattı: “Kürt'üyle, Türkü'yle, Arap'ıyla ve sayamadığım bütün halklardan Aleviler olarak bizler bu coğrafyanın misafiri, geçici konukları değil, bizler burada bu mahallenin asli sakinleriyiz. Türkiye'nin asli yurttaşlarıyız.” Hatimoğulları, olaylarda yaşamını yitirenleri “saygı ve minnetle” andıklarını belirterek, acılara hep birlikte merhem olunması çağrısında bulundu.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli’nin “utanç müzesi”ne dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, tepkilerini eski Madımak Oteli’nin girişindeki camın önüne karanfil bırakarak gösterdi.

Anma etkinliği nedeniyle Sivas’ta geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Çevre illerden getirilen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 polis görevlendirildi. Yürüyüş güzergahı araç trafiğine kapatıldı.

Programa CHP Genel Başkan yardımcıları Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Aylin Nazlı Aka, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu da katıldı.