Sivas'ta deprem oldu!

AFAD, Sivas’ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 10.26’da kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas'ta deprem oldu!
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Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Gürün olan depremin saat 10.26’da kaydedildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirimi yapılmazken, ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İlk bilgilere göre, depremin merkez üssüne yakın bölgelerde hissedildiği öğrenildi.

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