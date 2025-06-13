Göz sağlığınız tehlikede: Yazın bu hataları yapmayın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte göz sağlığını tehdit eden etkenlerde artış gözlemleniyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yaz aylarında ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalma ve deniz-havuz kaynaklı enfeksiyonların göz sağlığı için en önemli tehditler arasında yer aldığını belirtti.

SAĞLIKSIZ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Yıldırım, güneş gözlüğü kullanımının UV ışınlarına karşı önemli bir koruma sağladığını vurgularken, gözlük seçiminde yalnızca kozmetik kaygılarla hareket edilmemesi gerektiğini dile getirdi. “Gerçekten kaliteli ve güvenlik sertifikalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Kalitesiz camlar, UV ışınlarını filtrelemeden göze zarar verebilir” açıklamasında bulundu.

HAVUZ VE DENİZ GÖZ ENFEKSİYONLARINI TETİKLEYEBİLİR

Yaz aylarında sık rastlanan göz sorunlarının başında enfeksiyonlar geliyor. Yıldırım, havuz ve denizlerdeki mikrobik ortamların gözle temas ettiğinde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. “Bu enfeksiyonlar bir gözden diğerine geçebildiği gibi, çevremizdeki kişilere de bulaşabilir” uyarısında bulundu. Koruyucu deniz gözlüklerinin enfeksiyon riskini azaltabileceğine de dikkat çekti. Prof. Dr. Yıldırım, kontak lens kullanan bireylerin, lens gözdeyken deniz veya havuza girmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve hatta şiddetli görme kaybına yol açabilir” ifadelerini kullandı. Yıldırım, deniz veya havuz sonrası gözde kızarıklık, bulanık görme ya da çapaklanma gibi belirtilerin gözlenmesi halinde mutlaka göz hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi. “Kendi kendimize eczaneden alınan damlaları kullanmak yanlış olabilir ve farklı sorunlara yol açabilir” dedi.

Göz sağlığının korunması için basit hijyen önlemlerinin önemine de değinen Yıldırım, ellerle göze temasın azaltılması, tek kullanımlık kağıt havlu kullanılması gibi pratik adımların enfeksiyon riskini önemli ölçüde düşürebileceğini kaydetti.