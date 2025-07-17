Sivas’ta feci kaza: Eski Vali ölümden döndü!

Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun içinde bulunduğu araç Sivas’ın Kangal ilçesinde başka bir araçla çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta feci kaza: Eski Vali ölümden döndü!
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Edinilen bilgilere göre, Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun bulunduğu 55 HN 055 plakalı otomobil, Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarında 58 NP 389 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Sivas-Malatya karayolunda gerçekleşen kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

ESKİ VALİ KARAÖMEROĞLU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından Karaömeroğlu’nun da aralarında bulunduğu sürücü, E.K.Ö., F.K., M.K. ve diğer araçtaki Y.S. isimli kişi ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha ciddi olan Bitlis eski valisi Karaömeroğlu’nun, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazaya karışan ikinci araçta bulunan Y.S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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