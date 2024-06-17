Siyasette bayramlaşma mesaisi! Görüşmelerde ittifaklar, kayyum ataması ve Filistin gündem oldu

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilerin bayramlaşma trafiği yoğun oldu. İttifak tartışmaları, asgari ücret ve kayyum konuları yöneticilerin gündemindeydi.

AK Parti Genel Merkezi, CHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerine ev sahipliği yaptı. CHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyulmaz, Vatan Partisi heyetine ise Meslek Örgütleri Bürosu Başkanı Avukat Nusret Senem öncülük etti.

Parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından ağırlandı. CHP’nin AK Parti ziyaretinde asgari ücret gündemi öne çıktı.

AK Parti’nin MHP’yi ziyaretinde ise gündem AK Parti, CHP ve MHP arasında yaşanan "Cumhur ittifakı" polemiğiydi.

Diğer bir bayramlaşma adresi de CHP Genel Merkezi oldu. AK Parti, Vatan Partisi, MHP, DSP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEM Parti heyetleri CHP’ye gitti.

VATAN PARTİSİ'NDEN PARTİLERE HEDİYE

Siyasi parti heyetlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki heyet, direnen Filistin'e dikkat çekti.

Ayrılırken Ayvalı, Yücel'e Millli Devlet Bildirgesi, Teori Dergisi, ABD'nin üslerini gösteren harita ile DEM Parti'nin aldığı belediyelerle oluşan tehdidi anlatan haritayı hediye etti. Ayvalı, bu hediyeleri diğer gittiği siyasi partilere de götürdü.

CHP heyeti, devamında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı. CHP'li Deniz Yücel, Hakkari Belediyesine atana kayyumu eleştirdi. DEM Parti ise destek isteyerek CHP'den ayrıldı.